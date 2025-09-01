Attualità

Calciomercato, oggi l’ultimo giorno di trattative – Diretta

(Adnkronos) – Ultimo giorno di calciomercato. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude la sessione estiva, con le big Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e non solo a caccia degli ultimi colpi, tra acquisti e cessioni, per completare la rosa in vista della nuova stagione. Ecco le ultime news di oggi di calciomercato. Squadre italiane molto attive in queste ultime ore, con la sessione estiva, in Italia, che chiuderà alle 20.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2025

