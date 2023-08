Calciomercato Juventus e Bonucci, il club: “Società corretta verso calciatori”

(Adnkronos) – “Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria”, si legge sul sito del club. Nelle ultime ore l’Associazione calciatori ha chiesto il reintegro del difensore nella rosa. Bonucci, 36 anni, non rientra nel progetto tecnico del club in vista della stagione che sta per cominciare. Il giocatore negli ultimi giorni è stato accostato ad alcune trattative nelle news di calciomercato, con riflettori puntati su Union Berlino e Lazio. Intanto, “Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti. Inoltre, Juventus Football Club si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2024/25”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Agosto 2023