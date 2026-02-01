Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini ‘spiazza’ i tifosi

(Adnkronos) – Mauro Icardi alla Juventus? A 'smontare' la suggestione delle ultime ore di calciomercato ha pensato Giorgio Chiellini. Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato così delle mosse bianconere ai microfoni di Dazn, prima della partita di oggi, domenica 1 febbraio, contro il Parma: "Vlahovic non tornerà prestissimo, ha avuto un infortunio importante. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister che aveva parlato di lui, ma non c'è stato niente di più e mi sento di escludere". Parole nette, che hanno spento subito (forse per una precisa strategia) il sogno di mercato dei tifosi bianconeri. "Ci sono altri nomi, se ci riusciamo bene altrimenti abbiamo altri giocatori a disposizione. Mateta l'abbiamo valutato, poi abbiamo deciso di non procedere per i costi, grande rispetto comunque per un giocatore importante. Kolo Muani è del Tottenham, questa la realtà". Chiellini ha anche commentato i colpi chiusi: "Boga? Cercavamo un ragazzo che potesse far rifiatare Yildiz, è stata un'occasione, conosce bene la Serie A e può fare anche la differenza a partita in corso. Aspettiamo un paio di settimane per farlo tornare in forma, siamo convinti che possa darci una mano. Holm è un terzino affidabile. C'è stata questa opportunità, è una risorsa in più".

