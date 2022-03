Calcio show allo Zaccheria. A Merola il record per segnatura più veloce

Il Foggia ha conseguito la sua terza vittoria di fila e blindato la settima posizione, aumentando il distacco dalla Turris e portandosi, a più cinque punti mettendo in scia il Palermo a meno tre, con la possibilità concreta che in settimana ai Satanelli gli siano restituiti i due punti di penalità ed i 50 punti diverrebbero 52 per una classifica ancora più soddisfacente. Allo “Zaccheria” domenica è andata in scena la 33esima giornata di campionato ed opposta ai padroni di casa c’era il Catania, già battuto all’andata. Di fronte al proprio pubblico il Calcio Foggia non ha sbagliato l’approccio e dato continuità di risultati e nella crescita del gioco spumeggiante e totalizzante, mettendo a referto un record della categoria nel proprio girone, con il giovane Davide Merola, classe 2000, ma di proprietà dell’Empoli, un giocatore sul quale Zeman ha puntato fortemente, coccolato, ed addirittura definito dal maestro il nuovo “Ciccio Baiano’ quest’ultimo idolo della tifoseria rossonera che insieme a Signori e Rambaudi avevano sfiorato la qualificazione in quella che allora era denominata Coppa Uefa. Ma tornando al presente e a domenica la squadra rossonera si è imposta sul Catania col punteggio roboante di 5-1 che le ha consentito di andare a quota 57 gol realizzati e diventare il miglior attacco. Tuttavia, il Calcio Foggia ha segnato dopo 17’’ con Davide Merola su invenzione dell’inglese Petermann; il secondo sigillo è stato siglato da un bolide Curcio da trenta metri circa grazie ad un altro passaggio perfetto di Petermann, mentre la terza marcatura è stato ad opera di Ferrante e la quarta meritatissima di Petermann. La quinta rete ha visto sul tabellino del match ancora Davide Merola. Ad un quarto d’ora dalla fine circa, esattamente al 77’, il Catania ha segnato il cosiddetto gol-bandiera con Greco che ha sfruttato un disimpegno sbagliato della difesa foggiana. Ma la sostanza non cambia perché i giocatori del Calcio Foggia, a fine gara, hanno potuto festeggiare con i loro tifosi e domenica prossima sfideranno ancora in casa, il Campobasso con quest’ultimo reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Latina. Al termine della gara ha parlato uno dei protagonisti assoluti della gara, Davide Merola, cresciuto nelle giovanili dell’Inter il quale ai microfoni ufficiali ha dichiarato: “Avrei potuto fare la tripletta ma va bene così perché abbiamo vinto. Andare in vantaggio dopo pochissimo ti dà grande slancio inevitabilmente. Sul prossimo anno non lo so, ma spero di terminare al meglio la stagione in corso. Dedico questo gol a mia nonna operatasi e spero di vedere presto ed alla mia famiglia e ragazza. Orgoglioso del paragone con Ciccio Baiano. Penso partita dopo partita e mi farebbe piacere arrivare alla doppia cifra. Ma il mio pensiero e quello dei compagni deve essere indirizzato a vincere, e più avanti saremo in classifica e meglio è per i playoff”. Oltre alla punta rossonera è tornato a parlare distanza di 48 ore il presidente Nicola Canonico, dopo che aveva chiarito le dimissioni dal Cda e puntualizzato che ci tiene a proseguire il suo progetto, ha tenuto un discorso importante: “Ho detto ai ragazzi di pensare una gara alla volta. Vincere aiuta a vincere e i ragazzi sono sereni e pure il mister. Zeman rientra a Roma, dopo un periodo in cui non era tornato e gli ho permesso di andare via prima, ma la prossima conferenza prima di Campobasso parleremo insieme. Giovedì ci sarà la riunione del Cda. Molti si sono divertiti a scrivere che lasciavo il Foggia ma non è così. Sto pensando alla programmazione del prossimo anno. Ci siamo iscritti con 5 giorni di anticipo e non abbiamo mai avuto problemi di scadenza federale. Il caso che Zeman non parla con il Presidente non significa che ci siano problemi tra di noi anzi non ce ne sono di problemi. Abbiamo firmato il contratto ma con Zeman ne riparleremo a fine stagione e ci confronteremo rispetto a quello che saranno i risultati e il complesso. Il Foggia ha 14 calciatori sotto contratto anche per la prossima stagione come Petermann che ha 3 anni di contratto. Ho programmato con contratti di calciatori e non tutte le squadre hanno questa possibilità. Le mie dimissioni nel Cda solo chi non ha studiato diritto societario non lo comprende. Innanzitutto partiamo dalle divise del prossimo anno. Questo è il primo passo e stiamo molto avanti con questa fase. C’è una promessa sul Satanello. Questa persona mi ha chiesto di acquistare il simbolo del Satanello. È stato strumentalizzata questa cosa dicendo che non siamo capaci di acquistare questo simbolo. Con Ferrante vedremo a fine campionato non siamo dipendenti da lui perché abbiamo tanti calciatori. Il 24 giugno presenteremo il riscatto e poi vedremo la Ternana cosa deciderà. Abbiamo coperto una perdita dell’anno precedente la perdita dei 2 milioni è stata posticipata. Ci sarà l’aumento del capitale all’inizio di aprile. Siamo abituati a non coprire i debiti aspettando gli incassi non ho mai fatto fallire nessuna società. Fare calcio e far fallire dei club è facile ma noi vogliamo far diventare forte il Foggia. A me interessa come gioca il Foggia e cosa fa il Foggia divertendomi quando guardo le partite. Abbiamo avuto anche gli stiramenti dei calciatori che ci hanno penalizzato. Catanzaro e Avellino hanno speso più di noi e nessuno è migliore di noi. Mi dispiace per il periodo gennaio e febbraio altrimenti potevamo stare più in alto. Non siamo delle comparse a Foggia vogliamo fare i fatti. Sono aspetti societari e rimangono tali. Se uno si sente leso deve risolverlo con il tribunale. Creare uno staff di primo ordine dà una certezza che lo staff deve dare qualcosa di suo. Non abbiamo avuto la fortuna di prendere un ragazzo dalla serie D e valorizzarlo. La squadra è stata strutturata con calciatori di categoria. Ho preso Zeman perché volevo divertirmi ed è normale aspettarsi risultati e giocarsela con tutti. Non siamo secondi a nessuno ma abbiamo avuto problematiche come covid e infortuni. In tre gare con l’organico al completo abbiamo fatto 13 gol e non è una cosa da tutti. Con l’articolo 20 e 32 modificati questi due punti saranno restituiti con semplice istanza non è così complessa come situazione. Dobbiamo presentare l’istanza entro 15 giorni“. (Ph. Calcio Foggia).

