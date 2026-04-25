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Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: “Sono sereno”

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(Adnkronos) –
Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell'estate dello scorso anno.  Rocchi, ha fatto sapere di essere 'sereno e di andare avanti', a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Aprile 2026

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