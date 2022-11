Calcio Foggia, un punto a testa ma spettacolo osceno sugli spalti

Cominciamo dalla nota dolente perché all’ottantunesimo minuto di gioco è andato in scena uno spettacolo osceno: la gara è stata sospesa per alcuni minuti, a causa di incidenti sugli spalti tra le rispettive tifoserie e come testimoniano alcuni filmati, per lancio di rispettivi fumogeni, come se si stesse lanciando una pallina da ping-pong; una multa in questi casi, o il DASPO per i delinquenti non basta, squalifica forse del campo, perché fumogeni e bombe non devono assolutamente entrare. Le indagini della Digos e forze dell’Ordine sono in corso ma ancora una volta, specie poi in un posticipo serale, ci deve essere qualcuno che sporca e macchia il calcio ed a pagarne sono le persone per bene, le famiglie e la società stessa che dovrà aumentare l’attenzione in vista del futuro. La gara si era aperta al secondo minuto di gioco con un rigore trasformato da Petermann e ed al settimo sempre del primo tempo la risposta, con Russo. Un Foggia quello di Gallo che si è trasformato in una squadra con un’identità ben precisa e che con lunedì ha conseguito il sesto risultato utile della gestione del nuovo tecnico. Nel Foggia in panchina c’erano i recuperati, Di Noia, Malomo e D’Ursi in panchina. Prima del calcio di inizio si è osservato il minuto di silenzio per le vittime dello schianto dell’elicottero avvenuto a Castel pagano ed i rossoneri hanno giocato con il lutto al braccio. Inoltre la società dauna ha ricordato in collaborazione con scuole ed associazioni cittadine, le 67 vittime del crollo del palazzo in viale Giotto, avvenuta l1 novembre ’99. Nel finale di gara, D’Ursi che era subentrato a Peralta ha sprecato malamente l’occasione di chiudere il match. Domenica il Foggia di mister Gallo giocherà al “Veneziani” contro il Monopoli alle ore 14.30. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

