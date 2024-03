Calcio Foggia, solo un punto con il Sorrento ma prosegue la striscia positiva

Domenica sera è andata in scena sul neutro di Potenza, la gara tra Foggia e Sorrento, con i rossoneri che hanno soltanto pareggiato e che con una vittoria avrebbero agganciato il decimo posto, l’ultimo utile per i playoff. Ma di sicuro non perdendo hanno messo in cascina un altro punto per scacciare quella zona calda che sino a prima dell’avvento e rientro di mister Cudini vedeva i Satanelli navigare quasi negli abissi del girone C di Lega Pro. Un Foggia, invece, che in classifica occupa la tredicesima posizione, a meno due dalla zona playoff e ad un tranquillo più dieci dal Monopoli a ventinove rispetto ai trentanove dei rossoneri. La gara con il Sorrento lascia nel cassetto un Foggia che sta continuando la sua crescita con la possibilità di mettere nel finale di stagione, esattamente a meno sette gare, di riscattare una stagione complessa e dalla quale era lecito aspettarsi di più. La squadra foggiana che in occasione della trasferta ha avuto ben 500 tifosi a seguito. Diversi sono stati i capovolgimenti di fronte con entrambi i portieri impegnati. Il primo tempo si è concluso a rete inviolate. Il secondo tempo è ripartito a ritmi serrati con le due squadre che si sono sfidate a viso aperto. Tra i protagonisti il portiere del Foggia, Perina, per lui prestazione sugli scudi e decisivo in più di un’occasione a salvare il risultato. Nonostante la formazione campana avesse propiziato le occasioni più nitide da rete, il Foggia al 74’ è passato in vantaggio con Tascone, servito da Tonin. Un vantaggio però non durato molto perché all’ottantunesimo il neo entrato Capasso ha pareggiato i conti con un tiro chirurgico che non ha lasciato scampo all’ottimo Perina. I cinque minuti di recupero non cambiano il risultato con una rete per parte ed il Foggia che nei minuti di recupero ha sciupato due ghiotte chance. Domenica il foggia avrà una sfida ancora più ardua contro la capolista Juve Stabia, caduta soltanto due volte in trasferta ma anche piuttosto di recente contro il Catania. Nel calcio tutto è possibile e la squadra di Cudini che in casa è quarta per rendimento e reduce da tre vittorie di fila sa bene che con il cuore oltre l’ostacolo e la massima attenzione, può giocarsela con chiunque. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 11 Marzo 2024