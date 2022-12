Calcio Foggia, mercoledì l’occasione per rifarsi in Coppa contro Catanzaro

Dopo aver rimontato il doppio svantaggio per il Calcio foggia che nel primo tempo era andata sotto di un gol da parte di Rizzo e ad inizio ripresa da parte di Di Dio, la squadra di Gallo ha fatto suonare la sveglia. Alzato la pressione e riversatasi nel campo del Giugliano, quarta forza del campionato che per essere una neopromossa ha messo nel mirino il Pescara distante otto punti ma in crisi di risultati. Tuttavia, il Foggia ha prima accorciato le distanze con Frigerio e poi con Tonin al novantaduesimo ha trovato la rete del pari che sarebbe valso un punto d’oro al “Partenio Lombardi” di Avellino contro il Calcio Giugliano. Ma poco più di sessanta secondi dopo, una distrazione o dormita generale le è costata la sconfitta, ai punti immeritata, con la rete di Salvemini. Forse una sconfitta indolore perché il Calcio Foggia lotta sempre e perché ha comunque mostrato una forte reazione dopo il doppio svantaggio, ma anche perché mercoledì si torna in campo per provare a strappare il pass in Coppa Italia di mister Vivarini che poi, cabala o destino riaffronteranno lunedì sera nel posticipo allo “Zac”, ma la grande difficoltà sarà quella di provare a fermare una squadra che in campionato non ha ancora mai perso. Al termine della partita, il tecnico del Foggia, Fabio Gallo ha dichiarato come riportato dal sito ufficiale; “E’ stato un primo tempo indefinibile per chiunque, con una prestazione che lascia di stucco. Mai visto la squadra giocare così slegata, così male e con così poca determinazione. E quindi penso che indifendibile sia l’aggettivo giusto. Nel secondo tempo siamo andati un po’ meglio, riuscendo a recuperare la partita, ma poi siamo stati veramente dei polli nel subire un gol a campo aperto, dopo averla recuperata in quel modo. A prescindere dal Giugliano, nel primo tempo il problema grosso è stato il Foggia, una squadra abulica che non ha fatto niente per rimanere in partita. Dalmasso ha giocato tre partite e adesso vedremo cosa succederà. Raccichini si allena tutti i giorni assieme agli altri quattro portieri, ma c’è un problema di portieri in lista e quindi se entra uno deve uscire l’altro. Per il mercato bisognerà capire prima di tutto con chi devo parlare, che è la cosa più importante e poi vedremo cosa fare. Il Foggia deve ripartire dalla consapevolezza che va fatto il bagno di umiltà”. Nel finale della conferenza non è mancato da parte di mister Gallo un evidente appello a chi ha lo scettro in società a battere un colpo perché la programmazione sarà necessaria e soprattutto il tecnico ha bisogno di un punto di riferimento con il quale confrontarsi, non solo sul mercato. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

