Calcio Foggia, marcia di avvicinamento al secondo derby stagionale: prima per Murano?

In casa Foggia c’è grande attesa e euforia in vista del secondo derby stagionale, dopo aver vinto lunedì sera al San Nicola quello con il Team Altamura per due a zero. Un Foggia, però che si accinge a disputare la terza giornata e dopo le prime due ha 4 punti ed è terza in classifica dietro i cugini dell’Audace Cerignola. Con i sipontini un derby quasi infinito da quando sono stati neopromossi, dagli scontri ai playoff quando i rossoneri dovettero compiere la rimonta allo “Zaccheria” all’anno scorsa quando a due giornate dalla fine vennero scavalcati perdendo terreno fertile per la partecipazione ai playoff che saltò, ma non direttamente per quella sconfitta, ma alla luce di tanti errori di gestione e natura puramente tecnica ma anche a livello di acquisti rivelatisi in alcuni casi fallimentari, con cambi anche di mister in corso d’opera che non sortirono l’effetto sperato. Questa volta si parte da zero e il patron Canonico ha voluto ricominciare anche con uno staff tecnico nuovo e dirigenziale, dal ds Roma al tecnico Brambilla che ha iniziato col piede giusto.

In conferenza stampa in settimana ha parlato uno degli ultimi volti del calciomercato che sta già facendo bene, Mario Gargiulo che come evidenziato e possibile rivederlo integralmente da Calcio Foggia 1920 ha detto il difensore: “Ho scelto questa piazza perché ho visto qualcosa nei tifosi è una piazza caldissima, come Lecce. Per me è stata una scelta facile, non vedo l’ora di dare tutto per questa maglia”. L’ex giallorosso è tornato a parlare del suo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo: “Quest’infortunio cioè la frattura alla base del 5° metatarso del piede sinistro mi ha tolto tanto, un anno di vita, l’ho vissuta veramente male. Voglio ringraziare mia moglie per essermi sempre stata vicino, facevo addirittura fatica a guardare le parti. Mi sono però sempre allenato, mattina e pomeriggio, tutti i giorni: ora sto bene, non sono allora nella mia miglior forma però posso dare tanto alla squadra”. Una cicatrice che ci vorrà del tempo ma per fortuna del calciatore c’è il campo e la realtà rossonera a cui pensare: “Non vedo l’ora di riprendermi al 100%, sono molto competitivo e voglio sempre che si dia il massimo: cerco anche di aiutare i più giovani di me a non mollare mai, sudare sempre la maglia e arrivare al 90° stanchi per aver dato tutto”. Il giocatore ha ribaditoi stare bene e pronto. Domenica nel derby col Monopoli di Colombo tornerà bomber Murano con Emmasusso che potrebbe giocatore come sottopunta o più arretrato. Per il resto dovrebbe essere confermato l’undici che ha battuto l’Altamura. Sicuramente in conferenza stampa si avranno indizi se la coppia nuova Murano-Emmausso scenderà in campo assieme dal primo minuto, o probabile ch Brambilla mischi le carte. (Ph. Tess Lapedota).

T.Lap.



Pubblicato il 6 Settembre 2024