Calcio Foggia, il Cudini bis venerdì sera sfiderà la Virtus Francavilla

Era nell’aria già da lunedì sera, un’oretta dopo l’esonero di mister Coletti, del ritorno di mister Cudini. Una mini avventura per l’ex Foggia, Tommaso Coletti che sarebbe comunque terminata salvo ulteriori proroghe per guidare i rossoneri. Ma già al termine della sconfitta subito contro l’Avellino, la terza di fila, nelle dichiarazioni post-gara si erano captati segnali di resa, dalle parole di mister Coletti, dispiaciuto e consapevole di non essere riuscito a dare l’effetto cosiddetto scossa. Un Foggia che già venerdì sera dovrà tornare in campo ed affrontare il derby con la Virtus Francavilla alle 20.45 allo stadio di Francavillla. Pertanto, ieri, il Calcio Foggia 1920 ha comunicato di aver affidato la guida tecnica a mister Mirko Cudini. Il tecnico marchigiano che ha diretto i Satanelli dal 26 luglio al 14 dicembre 2023, raccogliendo 22 punti con un’ottima partenza, collezionando sette risultati utili consecutivi nelle prime 8 gare di campionato. La società di via Gioberti ha deciso dunque di tornare sui propri passi e richiamarlo alla guida del Foggia e nella speranza di una reazione immediato. Mister Cudini ha commentato così, ai microfoni del club, il suo ritorno sulla panchina rossonera: “Sono contento di poter tornare, ma in questo momento le parole non servono, bisogna solo lavorare e pensare al bene del Foggia”. Parola al campo ed alle scelte del tecnico e soprattutto a quelle che dovrà dire ai suoi ragazzi per spronarli ad invertire il trend. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 23 Gennaio 2024