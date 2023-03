Calcio Foggia: cade nel recupero contro l’Avellino, ora testa al derby

L’Avellino mette fine alla striscia di otto turni senza perdere da parte del Calcio Foggia. Gli irpini nel primo tempo padroni del campo e sul doppio vantaggio con le reti di D’Angelo e Marconi, sono stati ripresi dalla grande voglia dei Satanelli di rimanere in gara, con la doppietta stagionale di Ogunseye che non è bastata perché Di Gaudio a tre minuti dal novantesimo ha gelato i rossoneri per la rete del 3 a 2. Un Foggia che esce sconfitto ma che ha provato a rimanere in gara e deve ripartire dalla voglia e determinazione del secondo tempo in vista del derby in serale contro il Monopoli, sfruttando la spinta del proprio pubblico dello Zaccheria. Il tecnico Somma nel post-gara come riportato dal sito ufficiale CalcioFoggia1920, ha tracciato la sua disamina: “Il primo tempo sembra che non siamo scesi in campo e non c’eravamo dal punto di vista nervoso. Poi con dei correttivi siamo riusciti a recuperarla con merito ed avuto anche la palla del 3 a 2 con Ogunseye. La loro fiammata ci sta, giocavano in casa ed è una squadra che ha individualità importanti. La reazione c’è stata ma non può essere diversamente. Siamo una grande squadra, mi meraviglia invece il primo tempo e prendere due gol su rimpalli. Dispiace per il risultato e continuo e ripartiamo dalla prestazione della ripresa”. Parole di grande stima e difesa per il suo portiere Thiam ed il tecnico ha aggiunto che avrebbe dovuto giocare come a dare manforte tra centrocampo ed attacco, ma il giocatore nella rifinitura ha accusato dei fastidi e non è stato della partita. Chiusura del tecnico con i complimenti al giovane Battiemelli: “Faccio un grande in bocca al lupo al nostro Battimelli, un 2005, perché oggi ha esordito in prima squadra, quindi è giusto che gli venga riconosciuto questo esordio e che viva tantissimi di questi giorni, tantissimi non dal punto di vista del risultato, ma dal punto di vista del piacere”. Per una sconfitta che peraltro ha fatto scivolare nuovamente il Foggia al quarto posto scavalcato dal Pescara di Zeman, c’è già la possibilità di rifarsi nel derby contro il Monopoli, battuto all’andata e che sempre in chiave playoff sarebbe importante assestarli un altro colpo o per lo meno non perderla. (Ph. Calcio Foggia 1920).

