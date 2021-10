Calcio Foggia 1920, vittoria in rimonta contro il Messina per 3-1

Per il maestro Zeman la prestazione viene sempre prima di tutto ed il suo Foggia anche quando ha subito gol, a sorpresa, contro un Messina straordinariamente cinico rispetto al solito, è stato capace di mantenere la calma e di ribaltarla. Il Foggia alla settimana giornata di campionato ha così conseguito la sua seconda vittoria interna e terza stagionale, proiettandosi al quinto posto in classifica in compagnia di un’altra pugliese, il Taranto, e mettendo nel mirino le seconde, Turris, Monopoli e Virtus Francavilla. Sognare non è proibito anzi è doveroso crederci sino in fondo, aggiungerebbe il tecnico dei diavoli rossoneri. Tuttavia, la sorpresa di giornata è stata quella di aver schierato in porta al posto di Alastra, il portierino giunto dalla Cremonese, scuola Juve, Volpe, ed in difesa Martino al posto di Garattoni, con il tridente d’assalto composto da Merola. Ferrante e Curcio. Il Messina di Sullo ha cambiato Russo, inserendo Fazzi e mettendo l’ex rossonero Balde al posto di Milinkovic. Dopo cinque minuti il Foggia con la sua arma preferita, ovvero i tiri dalla distanza, ha provato a sorprendere grazie al solito Petermann il portiere siciliano, ma nulla da fare. Nei minuti a seguire si è susseguito un fioccare di occasioni per i padroni di casa, da Curcio a Rocca ma senza fortuna. Al decimo da ravvisare il passaggio di Nicoletti in area di rigore per Merola ma il numero uno siciliano ha deviato di piedi. Quattro minuti più tardi, alla prima vera occasione per i giallorossi, su un’azione partita da Fazzi, il centravanti Vukusic solo davanti al portiere ha battuto a rete spiazzando il portiere foggiano. Al 34’ ci ha provato Petermann ma Lewandowski è stato decisivo. In ogni caso, tre minuti dopo, al 37’ è arrivato il pareggio con rete di Martino. Il Foggia prima dell’intervallo ha avuto l’occasione di passare in vantaggio ma hanno trovato il muro del portiere siciliano che ha respinto prima di piede e poi controllato tempestivamente. .La ripresa iniziata sul punteggio di 1-1, ed il Messina ha approvato ad approfittarne con Balde fermato da Girasole. Al 52’ il Foggia si è reso pericoloso con un cross di Petermaan per Curcio, e poi sui piedi di Ferrante, ma Lewandowski ha bloccato. Il Foggia, intanto, ha preso le debite misure e si è riversato nell’area siciliana e prima al 64’ e poi al 66’ si è resa ancora pericolosa con Curcio. A cinque minuti dal novantesimo, Merkaj, che era subentrato di lì a poco, a tu per tu con il portiere ex Teramo non ha fallito. Di lì in poi è divenuta pure accademia con il Foggia che ne ha approfittato a trenta secondi dal termine per segnare la rete del tre a uno. La prossima gara dei rossoneri sarà a Palermo, domenica alle 14.30 salvo poi iniziare il ciclo terribile dei derby ravvicinati, ma le avversarie del CalcioFoggia sono avvisate che Zeman è sempre alla ricerca di miglioramenti e non si accontenta.

LA VOCE DEL TECNICO – Le dichiarazioni di ieri sera del mister Zeman dalla sala stampa dello ‘Zaccheria’, in presenza: “Per me la gara è stata difficile siamo andati sotto al primo tempo poi la squadra si è mossa bene e preparato qualche azione da gol. Nel secondo tempo abbiamo sofferto di più soprattutto per le condizioni del campo. Poi siamo riusciti a fare due gol e vincere la partita. I risultati servono sempre, meglio vincere ovviamente. Stiamo cercando di fare un tipo di calcio che purtroppo oggi non siamo riusciti a fare perché ci hanno messo in difficoltà con le palle lunghe. Merkaj ha perso anche molti palloni ma si può perdonare se riesce a segnare. Visto che abbiamo fatto gol con i cambi penso siano stati positivi. La squadra non è stanca ma deve imparare a leggere bene l’avversario. Voglio insegnare alla squadra a giocare per vincere senza accontentarsi. C’erano anche due rigori e con 5 gol poteva passare in secondo piano quello che non siamo riusciti a fare. Merola gioca ancora come giocava prima e voglio che giochi un altro tipo di calcio. Deve giocare sugli spazi liberi e tecnicamente è molto bravo. Se uno fa 400 partite è più facile vincere di più. Alastra rimane numero uno però non voglio che Volpe molla e non deve sentirsi fuori per questo”. Parola di Zeman che domenica sfiderà il suo passato dove alle origini della sua carriera ha allenato il settore giovanile. (Ph. Calcio Foggia 1920)

M.I.

