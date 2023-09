Calcio Foggia 1920, pari e patta contro l’Avellino di Pazienza

Si è conclusa a reti inviolate la gara tra Avellino e Foggia, valevole per la terza giornata di serie C girone C che vedi in testa alla classifica la TUrris a punteggio pieno, ma diverse squadre hanno gare in meno. Il Foggia ha colto tuttavia il suo primo pari stagionale e quarto punto, con il rimpianto di non essere riuscito a portare a casa l’intera posta in palio, anche se nel finale gli irpini hanno sfiorato la vittoria sbagliando clamorosamente davanti alla porta dei rossoneri. Un Foggia che ha prodotto occasioni anche con il subentrato Tounkara ma che devono essere tutti più lucidi negli ultimi metri per ambire ad una posizione di classifica che merita la piazza foggiana, anche se il cammino è appena iniziato e ci sarà tempo per rodare tutti e lavorare perché mister Cudini trovi la giusta quadra. Al termine della gara il tecnico Cudini, come riportato anche dal sito ufficiale ha detto la sua: “La disposizione in campo è stata abbastanza chiara, abbiamo rinunciato ad un centrocampista per mettere un difensore ma non per essere difensivisti ma per cercare di fare qualcosa di più in fase offensiva. La squadra si è espressa molto bene nel primo tempo e il rammarico più grande e non essere andati in vantaggio meritatamente. Poi capita che se dai coraggio alla squadra come Avellino è normale andare in difficoltà. Sono molto contento della prestazione della squadra. Sono soddisfatto ma non felice perché queste partite vorrei vincerle. Abbiamo sei attaccanti di valore ed è normale che qualcuno deve stare fuori ma stanno fuori a volte per scelta tattica ma non perché non merita. Peralta ha giocato poco ma troverà spazio sicuramente. Questo modulo è stato deciso per avere un palleggio più offensivo ma non abbiamo un modulo ben preciso dipende dalle partite ma ho la fortuna di avere calciatori che si adattano bene“. La prossima partita del Foggia sarà al “Pino Zaccheria” contro la Virtus Francavilla, domenica sera alle 20.45. (Ph Calcio Foggia/Antonellis).

M.I.



Pubblicato il 18 Settembre 2023