Calcio Foggia 1920 in amministrazione giudiziaria, chiesta la proroga di due mesi

I giudici del Tribunale di Bari si sono riservati la decisione al termine dell’udienza convocata per valutare l’eventuale proroga dell’amministrazione giudiziaria del Calcio Foggia 1920, club di Serie C affiancato da un amministratore giudiziario dallo scorso maggio nell’ambito di un’inchiesta su presunte minacce di matrice mafiosa ai danni dei vertici societari, all’epoca guidati dall’imprenditore Nicola Canonico.

All’udienza hanno partecipato il legale della società, Roberto De Rossi, insieme ai soci Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo, oltre all’amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna. Quest’ultimo ha avanzato la richiesta di proroga di due mesi rispetto alla scadenza prevista a maggio, al fine di completare l’implementazione della parte speciale del modello organizzativo.

L’indagine della polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, aveva portato all’arresto di quattro persone, attualmente a processo. Tra gli episodi contestati figurano colpi d’arma da fuoco contro l’auto di un calciatore, incendi e tentativi di incendio ai danni di veicoli riconducibili a dirigenti del club, oltre al tentativo di collocare un ordigno sotto l’auto di Emanuele Canonico, allora vicepresidente e figlio dell’ex proprietario Nicola Canonico, che nel gennaio scorso ha ceduto le quote della società agli imprenditori foggiani Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto.



Pubblicato il 23 Aprile 2026