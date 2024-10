Calcio Foggia 1920, dimissioni inaspettate di Capuano

Al termine della gara persa con il Sorrento dal Foggia per 2-1 dopo che i satanelli erano passati in vantaggio al 49’ con Murano e si sono fatti rimontare quasi inermi prima da De Francesco e poi da Vitiello, al quarto minuto dopo il 90esimo, hanno causato la rabbia del tecnico Eziolino Capuano e il clamore mediatico. Il tecnico del Calcio Foggia si è presentato spontaneamente ai microfoni di Antenna Sud Sport ed annunciato le sue dimissioni a sorpresa rimettendo tutto nelle mani del presidente Nicola Canonico. Le parole del tecnico, davvero provato da quanto accaduto, forse oltre la mera sconfitta in cui ha ammesso comunque il suo fallimento tecnico per la prima volta in carriera e di voler lasciare l’incarico, scusandosi con i tifosi e club: “Non mi era mai accaduto di non incidere sull’andamento di una squadra, non ci sono i presupposti per andare avanti così, ringrazio il presidente per la fiducia illimitata, ma non ci sono i presupposti per andare avanti. Non ho mai lavorato per soldi e ne tanto meno lo faccio ora. Mi dimetto”. Seguiranno sviluppi per vedere se la vicenda rientra anche perché dopodomani il Foggia torna in campo in una partita tutt’altro che semplice, ovvero il derby contro l’Audace Cerignola, secondo in classifica allo “Zaccheria”. Resta da capire infatti anche ci siederà in panchina giovedì sera.

T.L.



Pubblicato il 28 Ottobre 2024