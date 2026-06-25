Calcio Foggia 1920, decisione rinviata sulla gestione straordinaria

Il Tribunale di Bari, terza sezione misure di prevenzione, si è riservato di pronunciarsi sulla possibile proroga dell’amministrazione giudiziaria per il Calcio Foggia 1920. Il club, primo in Italia a essere soggetto a una misura di prevenzione antimafia di tale natura, si trova sotto amministrazione giudiziaria da maggio 2025, in seguito a un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. L’inchiesta riguarda presunte estorsioni di matrice mafiosa nei confronti dell’ex proprietario Nicola Canonico e di alcuni dirigenti dell’epoca. Tre persone sono già state condannate in primo grado per i fatti risalenti al biennio 2023-2024. Il provvedimento, inizialmente previsto per una durata più breve, era già stato prorogato di due mesi e ora è prossimo alla scadenza, fissata per la fine di luglio. Durante l’udienza di ieri, la Procura – rappresentata dalla pm antimafia Bruna Manganelli – ha avanzato richiesta di un’ulteriore estensione della misura. L’attuale amministratore giudiziario del club, Vincenzo Vito Chionna, si è rimesso al giudizio del Tribunale. Tuttavia, la società stessa, che recentemente ha visto il passaggio di proprietà da Nicola Canonico ai nuovi titolari Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, ha richiesto la cessazione della misura. Al termine dell’udienza, i giudici hanno dichiarato che scioglieranno la riserva e comunicheranno la loro decisione entro il 30 luglio.



Pubblicato il 25 Giugno 2026