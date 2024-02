Calcio Foggia 1920, a più cinque dalla quintultima e seconda vittoria di fila

In casa Foggia si torna a sorridere e fare un respiro profondo, a più cinque sulla Turris quintultima. Una vittoria in un altro derby che affossa quasi definitivamente le speranze di una salvezza diretta del Brindisi e che consente ai Santaelli di agganciare il Potenza a 32 punti che invece aveva perso contro la Turris. Non bisogna smettere di correre perché la salvezza non è assolutamente in cassaforte ma piuttosto bisogna proseguire con l’ardore di lunedì sera e della precedente giornata. Sicuramente Millico e Santaniello, arrivati a gennaio rispettivamente da Ascoli e Monopoli, stanno trascinando il resto del gruppo ma l’intera squadra sembra si sia compattata dopo le negatività affrontate. Le reti che hanno consentito al Foggia di vincere sono state messe a referto da Santaniello e Salines, rispettivamente nel primo tempo e nella ripresa. Nel post-gara mister Cudini entusiasta della seconda vittoria fila: “Oltre a qualche rischio che abbiamo subito nel finale la squadra si è espressa bene anche se potevamo fare di più. Sono contento per la prestazione della squadra visto che è stata padrone del campo fin dalla prime battute di partita con il risultato mai in discussione. La vittoria di oggi era troppo importante e la strada è quella giusta. E’ segno di crescita, condizione e tranquillità. Questi risultati ci danno fiducia per il futuro ma dobbiamo tirarci fuori al più presto da questa situazione. Non era facile fare sei punti in queste partite. Adesso abbiamo delle partite difficili da affrontare. Dobbiamo tirarci fuori dalla zona playout prima possibile”. Il prossimo impegno del Foggia sarà lunedì sera contro il Crotone allo Zaccheria. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 20 Febbraio 2024