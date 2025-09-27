Calci e pugni ad un 19enne in piazza Mercato

Violenta aggressione la notte scorsa in piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Foggia, ai danni di un 19enne foggiano picchiato da un gruppo di 4-5 giovanissimi, forse minorenni. E’ stata la giovane vittima, che è stata medicata in ospedale e subito dimessa, ad allertare la polizia e a denunciare l’accaduto. Al momento dell’aggressione, avvenuta attorno all’una di notte, il 19enne era in piazza con alcuni amici quando è stato avvicinato dagli aggressori che, per motivi al momento sconosciuti, lo hanno picchiato. Sull’aggressione sono in corso indagini della polizia che sta acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

Foggia sta vivendo una preoccupante deriva in termini di sicurezza urbana. Lo dichiara Arturo Pagano, responsabile provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia che denuncia con fermezza l’allarmante serie di episodi criminosi che stanno devastando il centro cittadino. L’ultimo, gravissimo caso – il pestaggio di un giovane in via Arpi da parte di un gruppo di adolescenti – è solo l’ennesima dimostrazione di una situazione ormai fuori controllo. Proseguendo – Pagano afferma – la città è ostaggio di violenze e degrado, mentre l’Amministrazione Comunale resta immobile e le promesse di intervento si dissolvono nel nulla. Il dirigente meloniano ricorda che il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, ha l’obbligo – ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) – di adottare misure urgenti e concrete per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. Eppure, nonostante le reiterate dichiarazioni sull’installazione di telecamere di sorveglianza collegate alla Polizia Locale, si continua a registrare una grave carenza di controllo del territorio. per questi motivi si chiede un intervento urgente per l’attivazione immediata e reale delle misure di controllo promesse, a partire dal funzionamento effettivo delle telecamere di sicurezza; il rafforzamento della presenza della Polizia Locale, specie nei punti più critici del centro storico; l’adozione di provvedimenti urgenti e motivati, come previsto dall’art. 54 TUEL, per tutelare l’incolumità pubblica e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni di cittadini e commercianti. La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto e un dovere preciso per chi amministra. Non sono più tollerabili ulteriori rinvii, Fratelli d’Italia si rende disponibile a collaborare con tutte le forze sane della città per restituire legalità e serenità a Foggia, conclude Pagano.

“L’aggressione subita da un giovane in Via Arpi da parte di un branco di adolescenti è l’ennesimo campanello d’allarme. La sicurezza a Foggia non può essere ridotta a slogan o passerelle, né tantomeno le responsabilità possono essere scaricate sempre sugli altri: chi governa la città deve rispondere delle proprie scelte e delle proprie omissioni”. Così Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, in merito alla tutela della sicurezza e ordine pubblico a Foggia. “È compito del sindaco e dell’amministrazione comunale mettere in campo politiche locali di prevenzione, controllo e vivibilità: illuminazione adeguata, presenza costante della polizia locale, monitoraggio delle aree sensibili. Invece si preferisce voltarsi dall’altra parte, lasciando i cittadini soli a convivere con degrado e paura”, dice Splendido. Che prosegue: “una delle priorità è ripristinare il funzionamento effettivo dei varchi elettronici e dei sistemi di controllo nel centro storico, spesso non operativi, che consentono a chi vuole violare le regole di farlo impunemente, mettendo a rischio pedoni e automobilisti. Garantire ordine, sicurezza e vivibilità significa anche questo: manutenzione puntuale, rispetto delle regole e strumenti che funzionano davvero”. Il consigliere regionale della Lega conclude: “Foggia non può continuare a essere terra di violenze e insicurezza: le istituzioni locali non hanno più alibi. Il sindaco batta un colpo e dimostri di voler difendere davvero i foggiani. La sicurezza è un diritto, e chi governa e anche la città di Foggia deve garantirlo, senza più giustificazioni”.



Pubblicato il 27 Settembre 2025