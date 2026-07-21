Calabria, Gallo: “Vinitaly and the City è strada da seguire, 8 e 9 agosto nuovo appuntamento a R.Calabria”

(Adnkronos) – "Queste manifestazioni servono per dimostrare al Paese che la nostra regione è ormai nella condizione di organizzare eventi di questo tipo senza sbavature, creando anche incoming per fare turismo enogastronomico. Non a caso nel 2025 siamo stati considerati la regione 'sorpresa' per il turismo enogastronomico, migliorando di gran lunga i nostri numeri. Quindi questa è la strada da seguire, anche per creare orgoglio e consapevolezza fra i calabresi, soprattutto i giovani, in modo tale che capiscano che la Calabria è questa e non altro. Questa è quindi l'occasione per creare un pezzo di futuro per questa terra". Così, con Adnkronos/Labitalia, l'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo commenta la terza edizione di Vinitaly and the City Calabria in Wine Sibari, la manifestazione tenutasi nella cornice del Parco Archeologico di Sibari. "Tre giorni -ha sottolineato Gallo- di grande successo, durante i quali abbiamo avuto la presenza all'inaugurazione dei ministri Lollobrigida e Giuli, del mondo dell'agricoltura, tanti giornalisti, tanti buyers, tanti testimonial che sono venuti da noi onorandoci della loro presenza. Abbiamo avuto modo di presentare la rinnovata e aumentata qualità dei nostri vini, perché tanti giovani e tante donne nelle aziende hanno avuto la collaborazione enologi di livello nazionale e internazionale che hanno impreziosito la biodiversità dei nostri vitigni identitari. E accanto a questo abbiamo anche creato, attraverso l'impegno dei Gal, la combinazione tra l'agroalimentare, l'enogastronomia e la storia del territorio, con il Parco Archeologico di Sibari". E quest'anno, novità, si raddoppia. "Il secondo appuntamento, 8 e 9 agosto in modalità leggermente diversa, lo terremo sul lungomare di Reggio Calabria, con una manifestazione aperta al pubblico, senza limitazione degli ingressi, su quello che è chilometro più bello d'Italia. Stiamo definendo gli ultimi dettagli", sottolinea Gallo. E il messaggio che arriva da questi eventi per Gallo è chiaro. "Io credo che ormai il messaggio sia consolidato. Era un sogno la prima edizione, siamo arrivati alla terza edizione ricevendo i complimenti da tutti, anche dagli amici di VeronaFiere, che hanno definito perfetta la nostra macchina organizzativa. Alla Camera dei Deputati abbiamo avuto la presenza del ministro del Turismo Mazzi, che probabilmente potrebbe essere a Reggio Calabria, e la presenza del presidente della Camera Fontana. In quella circostanza il presidente VeronaFiere Bricolo ha definito perfetta la nostra macchina organizzativa", conclude Gallo.

—lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Luglio 2026