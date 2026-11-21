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Ci sono ancora tanti dubbi sul rientro di Jannik Sinner, da oltre quattro mesi lontano dai campi da gioco. Darren Cahill, ormai ex coach del campione azzurro ha parlato a Tennis Channel proprio delle condizioni dell’altoatesino, chiarendo in parte la sua situazione.

“Come sta Sinner? Tutto ciò è stato davvero frustrante. Una cosa così piccola è rimasta lì a dargli fastidio per tanto tempo. Quello che va sottolineato è il suo atteggiamento, la capacità di sorridere dinanzi a una riabilitazione frustrante e anche piuttosto noiosa per lui. 3-4 ore in palestra a fare esercizi solo per recuperare la forza nella gamba, rimettere a posto il ginocchio e migliorare fisicamente”, ha spiegato Cahill che sul rientro in campo ha aggiunto che “si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta ed ha una buona attitudine. Incrociamo le dita sul fatto che tornerà prestissimo in campo”.



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Pubblicato il 21 Novembre 2026