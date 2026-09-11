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Cagliari, soffoca la moglie 81enne e chiama i carabinieri: “L’ho uccisa”

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(Adnkronos) –
Tragedia familiare questo pomeriggio a Monserrato, comune dell'hinterland di Cagliari, dove un 81enne, Giovanni Secci, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, anche lei di 81 anni, soffocandola con un cuscino. Dopo aver ucciso la donna, l'81enne ha chiamato i carabinieri che sono accorsi immediatamente nell'abitazione, una palazzina in via Boezio.  L'uomo avrebbe confessato di non riuscire a gestire più la situazione di disperazione a causa delle cattive condizioni di salute della moglie: è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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