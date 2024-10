Cagliari, sindaco: “Programmati investimenti nella direzione ambiente e mobilità sostenibile”

(Adnkronos) – "Abbiamo programmato e programmiamo investimenti nella direzione dell'ambiente e della mobilità sostenibile". Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, lo racconta alla conferenza organizzata da Asstra "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto". Il primo cittadino continua: "Penso a un intervento di manutenzione di strade, marciapiedi e illuminazione. Questo perché dobbiamo spingere i cittadini a percorrere, in sicurezza, il mezzo più sostenibile: le gambe". E aggiunge: "Pensiamo anche a un potenziamento della rete di trasporto pubblico, in accordo con la Regione, l'estensione della rete e una maggiore accessibilità. Dobbiamo innovare, in questo caso nell'ambito della città metropolitana, con una nuova flotta". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Ottobre 2024