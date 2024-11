Cagliari-Milan 3-3, Zappa acciuffa i rossoneri in extremis

(Adnkronos) – Cagliari e Milan pareggiano 3-3 oggi 9 novembre in un match della 12esima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Per gli ospiti a segno Leao, con una doppietta al 15' e al 40' e Abraham al 69', per i padroni di casa Zortea al 2' e Zappa, autore di due gol al 53' e all'89' In classifica i rossoneri sono settimi con 18 punti, i rossoblù agganciano Como e Genoa al 15° posto a quota 10. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2024