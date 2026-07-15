Cagliari, madre e figlio trovati morti nella loro abitazione

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Tragedia a Maracalagonis, centro dell'hinterland di Cagliari. I corpi di due persone, madre e figlio di 89 e 59 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via San Giacomo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il 118. Sta giungendo anche il magistrato di turno insieme al medico legale per comprendere le dinamiche di quanto accaduto.

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Pubblicato il 15 Luglio 2026