Cagliari-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo l'eliminazione in Champions contro il Psv, la Juve ritrova il campionato per dare continuità al lavoro delle ultime settimane. Oggi, domenica 23 febbraio, i bianconeri affrontano il Cagliari all'Unipol Domus per centrare un successo che porterebbe la squadra al sorpasso sulla Lazio e al quarto posto in classifica. Dall'altra parte ci sono i rossoblù di Nicola, in un buon momento dopo la vittoria con il Parma e il pari con l'Atalanta. Nei sardi, il grande dubbio guarda al ballottaggio tra Augello e Obert in difesa. Nella Juve, Motta ragiona sulla possibile titolarità di Yildiz (al posto di uno tra Gonzalez e Conceicao). Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 20.45:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta. La sfida di campionato tra Cagliari e Juve sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Per i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, con abbonamento a Dazn, la partita sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Febbraio 2025