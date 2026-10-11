Cagliari-Juve, nervi tesi al fischio finale ed espulsione per Spalletti e Pisacane

(Adnkronos) – Clima teso al termine di Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A. Subito dopo il fischio finale, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si sono avvicinati, scambiandosi alcune opinioni sulla sfida e il confronto è diventato più acceso con il passare dei secondi, in seguito all'1-1 sancito dal campo. Per riportare la calma è servito l'intervento dei membri degli staff delle due squadre, a cominciare dal vice rossoblù Giacomo Murelli, che ha cercato di tranquillizzare l'allenatore bianconero. L'arbitro Marcenaro ha risolto la questione sventolando un doppio cartellino rosso per i due tecnici, che saranno così squalificati per la prossima partita.

Spalletti ha commentato l'episodio ai microfoni di Dazn, ridimensionando la discussione con l'allenatore del Cagliari: "Cos'è successo tra me e Pisacane? Niente, non è successo niente. Io gli ho detto che sono bravi, sanno giocare bene e sanno anche perdere tempo. Lui ha risposto 'Quale tempo…?'. Tutto qua, è normale. Tutto normale…".

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Pubblicato il 11 Ottobre 2026