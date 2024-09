Cagliari, ex calciatore rossoblù Capone trovato morto in albergo

(Adnkronos) – Trovato morto in un albergo di Cagliari l'ex calciatore rossoblù Andrea Capone. Il 43enne si trovava a Palazzo Tirso ed è stato trovato senza vita con una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta accidentale. Capone era cresciuto nelle giovanili del Cagliari, con cui ha raggiunto la Serie A, e ha giocato anche nel Treviso e nel Vicenza. A gennaio avrebbe dovuto compiere 44 anni. Nell’albergo di piazza Deffenu la polizia sta facendo gli accertamenti per verificare le cause della morte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2024