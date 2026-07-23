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Cagliari, duplice omicidio a Quartucciu: uomo e donna uccisi con arma da fuoco

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(Adnkronos) –
Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Oggi, giovedì 23 luglio, un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate.  Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Quartu e il Nucleo Investigativo Provinciale di Cagliari. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Luglio 2026

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