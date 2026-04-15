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Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: non si esclude l’omicidio

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(Adnkronos) – Una donna è morta nel Cagliaritano dopo un volo dal terzo piano. La vittima, 66enne rumena, è stata trovata nel cortile da un pensionato 87enne che la ospitava in casa. È stato lui a dare l’allarme e i carabinieri lo stanno interrogando per scoprire cosa sia successo. Non si esclude nessuna ipotesi ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza sulla tragedia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Aprile 2026

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