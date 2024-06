Cagliari, coltellata fatale dopo lite in un locale: ucciso a 37 anni

(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Cagliari. Un 37enne è morto a causa di una coltellata ricevuta al culmine di una lite in un locale di via Caprera. La Squadra mobile sta ancora lavorando per ricostruire la vicenda e filtrano pochi dettagli, ma il responsabile sarebbe già in Questura. La lite è scoppiata all’interno di un locale molto frequentato, ma non è ancora chiaro se il delitto si sia consumato all’interno o all’esterno. Sul posto anche gli specialisti della Scientifica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Giugno 2024