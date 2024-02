Cagliari, anziana uccisa a botte in casa dal figlio con problemi psichici: arrestato il 43enne

(Adnkronos) – Un'anziana è stata uccisa a botte dal figlio con problemi psichici nel suo appartamento di San Gavino, in provincia di Cagliari. La donna, Maria Atzeni di 76 anni, è stata trovata distesa in terra con segni evidenti di percosse in una stanza messa a soqquadro. Assente il figlio 43enne con problemi psichici poi rintracciato dai carabinieri mentre vagava per una strada di Pabillonis, un paese a una decina di chilometri. Mentre venivano effettuati i rilievi dal Ris e interrogato il 43enne, in cura al Centro di igiene mentale, il cerchio delle indagini si è chiuso. Del caso si sta occupando la pm Nicoletta Mari che ha disposto l'arresto dell'uomo, S.U., per l'omicidio della madre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2024