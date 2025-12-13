Attualità

Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell'auto c'era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.  I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Dicembre 2025

