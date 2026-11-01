“Cafone” e “poveraccia”, scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo

(Adnkronos) –

“Poveraccia”. “Cafone”. Volano parole grosse, al limite dell’insulto, a Ballando con le stelle. Scintille in particolare tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, compagni di banco in giuria e protagonisti di scambi roventi in più di un’occasione. La temperatura sale dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Barbara d’Urso evidenzia la coreografia del maestro ma non fa riferimento alla concorrente. L’intervento di Mariotto provoca la reazione di d’Urso: “Non si interrompono le altre persone, cafone”.

Il secondo round si concretizza dopo la prova di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il concorrente, nella clip che precede l’esibizione, stigmatizza i toni usati da Mariotto nelle precedenti puntata. “Ma che ti importa, certe cose non meritano importanza. Lascia stare, non ne vale la pena”, il consiglio di Barbara d’Urso, non apprezzato da Mariotto: “Poveraccia questa…”, il commento del giurato che innesca il nuovo botta e risposta. “Cafone”, ripete d’Urso. E’ Alberto Matano a intervenire per provare a riportare la discussione in carreggiata: “Proporrei una piccola mozione per moderare i termini tra di noi. Limitiamoci, ho sentito parole che non mi sono piaciute”. “Chi cerca trova…”, la chiosa di Mariotto. “Mi dispiace per quello che ho detto – il mea culpa di Mariotto poco dopo – ma se tiri la coda al gatto, arriva un graffio”.

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Pubblicato il 1 Novembre 2026