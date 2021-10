Cafiero de Raho: “Preoccupante la relazione sul Comune”

“E’ certamente preoccupante quel che si legge nella relazione che ha portato allo scioglimento del Comune di Foggia. In particolar modo, la continuita’ che esiste in materia di amministrazione pubblica, sindaco e amministratori. Ben 15 amministratori coinvolti nelle recenti indagini giudiziarie, e erano gli stessi che erano stati gia’ eletti nel 2014”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, a Foggia, dove ha partecipato ad un convegno dell’antimafia. “Quindi pensare oggi a un condizionamento, verificarlo in relazione a soggetti che hanno mantenuto la carica fin dal 2014, evidenza le esigenze di un ulteriore intervento, ossia quello di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella piena osservanza delle regole in modo che condizionamenti e infiltrazioni di questo tipo non ci siano piu'”, ha aggiunto.

“Le mafie per fare i propri affari hanno sempre cercato collusioni ed hanno sempre cercato di creare osmosi con il mondo della politica. Oggi però dobbiamo parlare delle responsabilità che abbiamo noi come cittadini, come associazioni e movimenti. O ci rigeneriamo o degeneriamo”.

Lo ha detto a Foggia il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, in un convegno sull’antimafia.

“Ci vuole un cambiamento vero – ha aggiunto – non un adattamento”. Secondo don Ciotti per sconfiggere le mafie “ci vuole una grande risposta culturale” perché “la cultura è responsabilità. Ci vuole una risposta educativa e di politiche sociali. Abbiamo problemi del lavoro, della casa – ha rilevato – c’è il problema di creare quelle condizioni per creare dignità e libertà alle persone”.

Condividi sui Social!