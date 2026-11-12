Cafà (FonARCom): “Pronti a offrire formazione a disoccupati e piccoli imprenditori””

“Celebriamo vent’anni di crescita insieme a chi ha contribuito a rendere FonARCom il primo Fondo per numero di aderenti. Decisivo ruolo Consulenti del Lavoro nel diffondere formazione continua e avvicinare micro e piccole imprese al sistema dei fondi interprofessionali”. Così Andrea Cafà, presidente di FonARCom, alle celebrazioni a Roma per i vent’anni del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal.



Pubblicato il 12 Novembre 2026