Attualità

Cafà (FonARCom): “Pronti a offrire formazione a disoccupati e piccoli imprenditori””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Celebriamo vent’anni di crescita insieme a chi ha contribuito a rendere FonARCom il primo Fondo per numero di aderenti. Decisivo ruolo Consulenti del Lavoro nel diffondere formazione continua e avvicinare micro e piccole imprese al sistema dei fondi interprofessionali”. Così Andrea Cafà, presidente di FonARCom, alle celebrazioni a Roma per i vent’anni del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Morto Anthony Clark, il comico e attore di ‘Prima o poi divorzio’ aveva 62 anni

10 minuti fa

Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco: “Anche le persone perbene possono sbagliare, ha chiesto scusa”

11 minuti fa

Anatomia di una minaccia sociale, ecco chi può nascondersi dietro l’email degli allarmi bomba

13 minuti fa

Addio a Carlos Babington, leggenda del calcio argentino. Il simbolo dell’Huracán morto a 77 anni

14 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio