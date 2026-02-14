Attualità

Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo

(Adnkronos) – Sfuma l'oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile. Le svedesi, nettamente favorite alla vigilia della gara, sono state penalizzate nella seconda frazione per due incidenti della campionessa del mondo Ebba Andersson, punta di diamante della sua nazionale e già doppio argento a Milano Cortina. Andersson è caduta quando era leader della gara e poi, rialzatasi, ha rotto uno sci dopo aver rimontato fino alla seconda posizione.
  Una gara surreale, che ha visto anche la rovinosa caduta dello skiman svedese, chiusa poi con una medaglia d'argento per la nazionale, dietro alla Norvegia, grazie al grandioso sprint della bicampionessa olimpica olimpica Frida Karlsson. Finlandia sul terzo gradino del podio  
Pubblicato il 14 Febbraio 2026

