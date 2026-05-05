Cade in una cavità profonda 4 metri, 88enne muore nel Veronese

(Adnkronos) – Un anziano di 88 anni di San Pietro in Cariano in provincia di Verona è morto oggi, martedì 5 maggio, dopo essere caduto in una cavità profonda 4 metri nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane. A dare l'allarme i familiari, che erano andati a cercarlo, non avendolo più visto rientrare dalla consueta passeggiata. I carabinieri verso le 17.50 hanno, quindi, richiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico di Verona che ha attivato l'elicottero del Suem 118 di Verona emergenza. L'anziano, scivolato in un buco largo tra i 5 e i 6 metri, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica che ha tentato inutilmente di rianimarlo. L'uomo era morto sul colpo per i gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

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Pubblicato il 5 Maggio 2026