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Cade dal letto, morto neonato di 10 mesi a Bisceglie

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(Adnkronos) – Sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie morto dopo l'arrivo in Pronto soccorso nell'ospedale cittadino ieri pomeriggio dove è stato accompagnato da un mezzo privato. E' quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta Andria Trani che hanno svolto accertamenti sull'episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

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