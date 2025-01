Cade da autocisterna, morto operaio nel Bergamasco

(Adnkronos) – Tragedia nella Bassa Bergamasca: un operaio di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto in nella cava Ghisalba, dove l'uomo sarebbe precipitato dalla scaletta di un'autocisterna che avrebbe dovuto riempire di gasolio. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Ats. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2025