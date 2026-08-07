Attualità

Cadaveri in stato di decomposizione trovati in casa a Portici: sono zia e nipote, indagini in corso

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sono intervenuti a piazzale Divina Provvidenza scoprendo i corpi di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote. Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e non sono stati riscontrati segni di effrazione. Le salme sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli. Solo l’autopsia potrà effettivamente fornire un valido riscontro. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ceccon torna a Parigi due anni dopo l’oro olimpico (e le dormite sui prati): “Stavolta stanza ok”

39 minuti fa

Roma, in fiamme cabina elettrica nel reparto dialisi del Gemelli: pazienti evacuati

57 minuti fa

MotoGp, oggi gara sprint Silverstone – Diretta

1 ora fa

Spagna, arrivi da Italia senza documenti: cosa succede ai viaggiatori

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio