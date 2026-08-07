Cadaveri in stato di decomposizione trovati in casa a Portici: sono zia e nipote, indagini in corso

(Adnkronos) – Due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sono intervenuti a piazzale Divina Provvidenza scoprendo i corpi di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote. Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e non sono stati riscontrati segni di effrazione. Le salme sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli. Solo l’autopsia potrà effettivamente fornire un valido riscontro.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Agosto 2026