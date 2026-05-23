Attualità

Cadavere sul bagnasciuga a Ostia, indagini in corso

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il cadavere di un ragazzo di colore di circa 30 anni è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga dello stabilimento balneare 'Gambrinus', sul lungomare Vespucci, a Ostia. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato affidato al medico necroscopo e portato al policlinico Tor Vergata. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti di una morte per malore o per affogamento.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roland Garros, Fils salta il torneo per infortunio

22 minuti fa

Furlani k.o. in Cina, infortunio per la stella azzurra del lungo

31 minuti fa

Termoli, investita dal padre: grave bimba di due anni trasportata ad Ancona

38 minuti fa

Dal calcio ‘malato’ di Zazzaroni alla Marylin di Mailer, le novità in libreria

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio