Cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata, è giallo a Messina

(Adnkronos) – E' giallo a Messina per il ritrovamento del cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata di via La Farina. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche alle alte temperature di questi giorni. Sul posto la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che avevano avvertito un forte odore. Si attende l’esito dell’esame del medico legale.

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Pubblicato il 14 Agosto 2026