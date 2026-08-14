Attualità

Cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata, è giallo a Messina

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' giallo a Messina per il ritrovamento del cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata di via La Farina. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche alle alte temperature di questi giorni. Sul posto la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che avevano avvertito un forte odore. Si attende l’esito dell’esame del medico legale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Aggressioni e minacce di morte alla moglie: “Se mi denunci faccio una strage”

11 minuti fa

‘La guerra dei nonni’ vince il prime time, medaglia d’argento per gli Europei di atletica

17 minuti fa

Ceuta, inviato Rai: “Fermati per ore, ci hanno sequestrato l’attrezzatura”

49 minuti fa

Cuneo, si ribalta trattore: morta ragazza di 22 anni

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio