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Cacciatore scomparso nel Frusinate, trovato il corpo nell’area di Isola del Liri

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(Adnkronos) – Il cacciatore di 56 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari nella mattinata di ieri in zona Cascatelle, a Isola del Liri, nel Frusinate, è stato trovato morto durante la notte. Dopo la denuncia ai carabinieri, le ricerche erano state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Sora, con il supporto della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e di personale del soccorso alpini. La procura di Cassino ha disposto il sequestro della salma che è stata trasportata presso l'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

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