Caccia Nato abbattono drone sui cieli della Lettonia

(Adnkronos) – Un drone è stato abbattuto in Lettonia dopo una allerta aerea e l'intervento di aerei militari della Nato in corrispondenza delle regioni di Rezica e Ludza, nell'est del Paese. Lo scorso maggio, la violazione dello spazio aereo lettone da parte di droni aveva innescato una crisi politica che aveva portato alle dimissioni del ministro della Difesa e alle successive dimissioni della Premier Evika Silina. Il drone oggi è stato intercettato da aerei da caccia francesi della operazione della Nato Baltic Air Policing. La Russia ha intensificato di recente la deviazione, con disturbo elettronico, di droni ucraini sui Paesi baltici. Intanto nella notte sono stati lanciati da Mosca 155 droni e le forze di difesa ucraine ne hanno abbattuti 124. Il comando delle forze aeree ucraine scrive su Telegram che i droni sono stati abbattuti nel nord, nel sud e nell'est del paese. Nel frattempo il traffico ferroviario è stato sospeso nel territorio della Crimea a seguito di un attentato contro un treno in servizio sulla tratta Mosca-Simferopol, che ha causato la morte di un macchinista. "I passeggeri di tutti i treni presenti nella penisola sono stati evacuati. I passeggeri di diversi treni provenienti da Mosca e San Pietroburgo vengono attualmente trasportati a Simferopol in autobus", si legge in un comunicato della compagnia ferroviaria 'Grand Service Express'. Sono stati sospesi cinque treni diretti in Crimea e tre provenienti dalla Crimea, con ritardi fino a 7 ore. Due giorni fa, le autorità della 'Repubblica Popolare di Luhansk' avevano imposto un divieto di circolazione dei passeggeri sull'autostrada Novorossiya e sulla strada R-150, citando "un'aggressione armata da parte delle Forze Armate dell'Ucraina". I continui bombardamenti su questa autostrada, che le autorità russe utilizzano per trasportare carburante in Crimea, hanno provocato una crisi energetica nella penisola.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026