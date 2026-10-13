Byd porta al Salone l’Atto 8, il nuovo Suv premium

(Adnkronos) – E’ il Salone di Parigi il palcoscenico scelto da Bud per l’anteprima europea del nuovo Atto 8 , un Suv elettrico destinato a sostenere le ambizioni alto di gamma del gruppo cinese. Più che una semplice vettura l’Atto 8 è uno showcase di tecnologia, qualità e soluzioni: lungo 5,04 metri il suv offre sette posti e propone la Blade Battery di seconda generazione, con una capacità da ben 115 kWh che assicura fino a 653 km di autonomia nel ciclo WLTP nella versione Rwd da 340 kW (462 CV). Ma in gamma c’è anche una versione ad alte prestazioni – la Excellence Awd – che raggiunge una potenza massima di sistema di 570 kW (775 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.Il modello introduce per la prima volta in Europa su una Byd la tecnologia Flash Charging, che consente di ricaricare la batteria dal 10% al 97% in 9 minuti. Atto 8 mantiene una capacità del bagagliaio di 270 litri anche con tutti e sette i posti in uso ma abbattendo la seconda e la terza fila, si può arrivare a 1.960 litri. A questo si aggiunge un vano anteriore, il cosiddetto frunk, con una capacità di 136 litri.

Le ambizioni premium di Byd sono particolarmente evidenti nell’abitacolo di Atto 8 che combina spazio, materiali di qualità e tecnologie dedicate al comfort quotidiano. Particolare attenzione è stata riservata al benessere degli occupanti in tutte e tre le file. I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio. Le stesse funzioni sono disponibili sui due sedili esterni della seconda fila. I due posti della terza fila dispongono di poggiatesta regolabili, mentre i passeggeri posteriori possono gestire il climatizzatore attraverso un pannello dedicato. Il climatizzatore automatico tri-zona è di serie e tutti i sedili sono rivestiti in pelle.

A Parigi debutta in Europa anche Byd Shark Dmo, il pick-up Super Hybrid il cui lancio è previsto nei mercati europei nei prossimi mesi.Commentando la presenza del brand alla rassegna parigina, l’Executive Vice President di Byd Stella Li sottolinea come “la Atto 8 rappresenta in maniera ottimale il modo in cui trasformiamo ricerca e innovazione in soluzioni concrete. È un esempio di come gli investimenti di Byd in ricerca e sviluppo possano tradursi in benefici tangibili per i clienti”.

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026