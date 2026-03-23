BYD ATTO 2 DM-i: il SUV compatto che punta su autonomia e costi ridotti

(Adnkronos) – Nel segmento dei SUV compatti, sempre più competitivo e orientato all’elettrificazione, arriva la nuova BYD ATTO 2 DM-i, un modello che introduce una soluzione ibrida evoluta pensata per coniugare efficienza, autonomia e praticità d’utilizzo quotidiano. La strategia del costruttore cinese è chiara: proporre un’alternativa concreta ai tradizionali sistemi ibridi, puntando su una tecnologia che privilegia l’utilizzo dell’energia elettrica, riducendo consumi e costi di gestione senza compromettere la versatilità nei lunghi viaggi. Il risultato è un SUV compatto che promette percorrenze complessive fino a 1.000 km e consumi particolarmente contenuti, con valori dichiarati che arrivano a circa 20 km/l nel ciclo combinato. Il cuore della BYD ATTO 2 DM-i è il sistema Super Hybrid con tecnologia Dual Mode, una configurazione che combina motore elettrico e unità termica da 1,5 litri con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza. Nella guida quotidiana, il funzionamento privilegia la modalità elettrica, garantendo un’esperienza silenziosa e fluida, simile a quella di un’auto a zero emissioni. Quando necessario, il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida, utilizzando il motore termico per generare energia e supportare la trazione. Questa architettura consente di coprire fino a 90 km in modalità completamente elettrica, mentre l’autonomia totale, considerando anche il carburante, può arrivare a 1.000 km. Un valore che amplia significativamente le possibilità di utilizzo, rendendo il modello adatto anche a percorrenze extraurbane e viaggi lunghi. Dal punto di vista dimensionale, il SUV mantiene proporzioni compatte ma studiate per ottimizzare lo spazio interno. Il passo generoso contribuisce a offrire un abitacolo ampio, mentre il design esterno punta su linee dinamiche e dettagli moderni, come i gruppi ottici LED e il profilo posteriore caratterizzato da una firma luminosa continua. All’interno, la tecnologia gioca un ruolo centrale. Il sistema multimediale con schermo centrale di grandi dimensioni si integra con una strumentazione digitale completa, mentre il comando vocale evoluto consente un’interazione più naturale con le funzioni dell’auto.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026