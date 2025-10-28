Sostenibilità

By Night

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – A LC&G 2025 il divertimento non finisce dopo le 19… anzi! Mostre, spettacoli, concerti, live show, cinema horror, torri aperte fino a mezzanotte e serate fuori dal comune, ecco tutto quello che succede by night. Al link a fondo pagina c’è tutto quello che devi sapere su questi eventi: date, orari, location e come accedere.  Queste sono le principali location del divertimento notturno: Lucca Games Cafè (Padiglione Carducci) Piazzale San Donato Torre Guinigi Torre delle Ore Villa Bottini Teatro del Giglio Auditorium San Francesco Auditorium San Romano Palazzetto dello Sport Cinema Astra Cinema Centrale Cinema Moderno Music Piazzale Verdi 
Scopri tutti gli eventi di LC&G 2025 by night. 
Scarica la mappa e il programma degli eventi By Night
 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

I firmacopie al PalaDediche

9 minuti fa

Area Performance 2025

10 minuti fa

Come funziona… La Free Mobility Card

12 minuti fa

Lords for Fantasy 2026

14 minuti fa
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio