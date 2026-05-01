Buyer tedeschi in Capitanata tra imprese, turismo e sapori del territorio

Nell’ambito delle attività dedicate all’internazionalizzazione promosse dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via il progetto di incoming che, dal 3 al 6 maggio 2026, porterà in provincia una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. Conclusa la fase di selezione delle aziende del territorio, l’iniziativa entra nella sua fase centrale, segnando un nuovo passaggio nel rafforzamento dei rapporti commerciali e culturali tra la Capitanata e il mercato tedesco.

L’iniziativa rappresenta un’azione concreta dell’Ente camerale finalizzata a consolidare i rapporti avviati lo scorso anno in occasione dell’evento “Apulian Stupor Mundi” organizzato a Monaco di Baviera. L’obiettivo strategico è rafforzare il posizionamento della provincia di Foggia come destinazione di qualità, puntando su una valorizzazione integrata nella quale il comparto agroalimentare diventa veicolo di promozione turistica e culturale del territorio. La collaborazione con ITALCAM e ITKAM ha consentito di costruire un collegamento diretto tra le eccellenze della Capitanata e gli operatori tedeschi specializzati nei segmenti del turismo rurale ed esperienziale.

“Con questo progetto vogliamo trasformare i contatti avviati in Baviera in opportunità concrete di crescita per le nostre imprese”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo. “L’arrivo dei buyer tedeschi rappresenta un riconoscimento importante per la qualità del nostro tessuto produttivo. La nostra azione guarda con attenzione al mercato tedesco, che da sempre apprezza autenticità, tradizioni e qualità delle produzioni locali. Siamo convinti che la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e turistico rappresenti la strada giusta per rendere la Capitanata sempre più competitiva e riconoscibile anche a livello internazionale”.

Il programma delle giornate offrirà agli ospiti tedeschi un percorso immersivo nelle peculiarità del territorio. Gli operatori avranno modo di conoscere da vicino le aziende attraverso workshop tecnici in programma a Foggia e visite che interesseranno il Tavoliere e il Gargano. Il racconto produttivo, incentrato su olio extravergine d’oliva, vini e dieta mediterranea, sarà accompagnato dalla scoperta di luoghi simbolo come Castel Fiorentino e dai percorsi costieri del Gargano, fino all’esperienza del tramonto sui trabucchi.

Con l’avvio di questo incoming, la Camera di Commercio di Foggia conferma il proprio impegno a sostegno delle imprese del territorio, promuovendo occasioni di crescita e sviluppo per l’economia locale. L’iniziativa rappresenta una vetrina strategica per dialogare con un mercato solido e attento come quello tedesco, con l’obiettivo di rafforzare l’identità della provincia e trasformarla in una leva economica e turistica sempre più competitiva.

Inizio modulo

Fine modulo



Pubblicato il 1 Maggio 2026