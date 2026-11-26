(Adnkronos) – “Nel 1866 un cavo telegrafico ha reso stabile il collegamento tra Europa e America. Fu una rivoluzione. Quell’accelerazione nella trasmissione delle informazioni cambiò la vita di milioni di persone. Questo esempio perché credo sia perfetto per spiegare cosa succede oggi con l’Ai, che sta imprimendo un’accelerazione vorticosa nelle nostre vite”. Lo ha detto il sottosegretario alla Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio Alessio Butti durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a.

“Abbiamo abbattuto il tempo necessario a scrivere, ideare, realizzare un progetto – ha sottolineato – E quando l’Ai aiuta a progettare altra tecnologia il ciclo dell’innovazione accelera ancora. Così possiamo dedicare più attenzione ai problemi delle persone. La velocità con cui cambia la tecnologia supera spesso quella con cui riusciamo a comprenderne gli effetti. La sfida è dare una direzione a questo cambiamento, che riguarda le regole che disciplinano e che rischiano di diventare obsolete prima ancora di essere approvate. Per questo nel nostro ruolo di legislatori abbiamo applicato un approccio lungo al pensiero: meno norme, più visione”.

La velocità dell’Ai “ci sfida sul terreno del pensiero e per questo abbiamo investito su competenze, formazione e collaborazione”. Si è “scelto di agire costruendo oggi le possibilità di scelte che vorremmo avere domani. In quattro ani abbiamo fatto scelte coraggiose”, come sulle tecnologie “quantistiche con la strategia nazionale adottata nel 2025”. Si è voluto di organizzare per tempo “il lavoro comune tra istituzioni e comunità scientifica”. Prepararsi “significa avere la possibilità di partecipare alle innovazioni future. L’accelerazione va accompagnata dalla costruzione delle capacità che la rendono utile e duratura”. A chi governa “si chiedono decisioni capaci di durare”, ha concluso.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026