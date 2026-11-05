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Bussone (Pefc): “Certificare vuol dire dare certezze su come gestiamo patrimonio foreste”

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“Certificare vuol dire dare certezze. In Italia abbiamo 12 milioni di ettari di foreste, sono il 40% del nostro territorio, dove: dobbiamo dire come gestiamo quel patrimonio a vantaggio dei nostri figli”. Così Marco Bussone, presidente Pefc, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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